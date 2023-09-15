Россияне пытаются перебросить дополнительные подразделения на Запорожское направление — Гуменюк

15 сентября, 12:56
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Оккупанты (Фото:ГУР)

Оккупанты (Фото:ГУР)

Российские оккупанты осуществляют ротацию и пытаются перебрасывать дополнительные мощные подразделения на Запорожское направление.

Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона в пятницу, 15 сентября.

Она отметила, что несмотря на «мощные маневры», создание критических ударных группировок на юге Украины не наблюдается. Российские оккупанты стремятся усилить также и Херсонское направление, но пока не имеют соответствующих критических резервов для этого.

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Гуменюк отметила, что более мощные штормовые подразделения россиян формируются на том направлении, где им «существенно припекает», при этом подразделения других профилей формируют оборонительные рубежи — там, где они чувствуют, что может быть угроза активизации Сил обороны.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что на Запорожском направлении противник нанес авиационный удар возле села Работино, артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Запорожская область Ротация Наталья Гуменюк Штурмовики Война России против Украины

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