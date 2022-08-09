«Они создают иллюзию». Что делают россияне, чтобы отвлечь внимание ВСУ и растянуть украинские резервы — интервью с Ждановым

9 августа, 21:52
Эксклюзив НВ
Техника российских оккупантов на линии фронта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Техника российских оккупантов на линии фронта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Автор: Алексей Тарасов

Российские войска пытаются создать иллюзию наступления на украинские позиции на востоке страны, чтобы отвлечь ВСУ от контрнаступательных действий на юге и задействовать собственные резервы, рассказал Радио НВ военный эксперт Олег Жданов.

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— Хочу начать с нескольких срочных новостей. Сообщают, что россияне ударили по Винницкой области, по военным объектам Кинжалами, ракетами, которые они приняли на вооружение в 2018 году. Также сообщается, что после 24 февраля они очень редко их использовали. О чем это нам говорит, по-вашему?

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— Дело в том, я думаю, что использование Кинжалов связано не столько с отсутствием или наличием ракет, сколько с испытанием по преодолению системы противовоздушной или противоракетной обороны, они испытывают эту ракету. Они использовали ее в марте где-то в районе Ивано-Франковской области по объектам, было зафиксировано два случая, один подтвержден, второй нет. И сейчас снова. Дело в том, что эта ракета не массовая в ВС Российской Федерации. И для этой ракеты нужен истребитель Миг-31, причем не просто любой, а оборудованный под использование ракеты Кинжал.

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— То есть, мы можем сказать, как мы испытываем западное вооружение на территории Украины, так и россияне испытывают свое вооружение.

— Совершенно верно. Ни один полигон не воспроизведет те условия, которые могут быть на войне, поэтому они испытывают на самой войне. И говорить, что завтра прилетит эскадрилья Миг-31 с ракетами Кинжал, на мой взгляд, сегодня не стоит.

— Я уверен, что вы также видели эти сообщения, что в Украине якобы появились антирадарные ракеты, даже дают название, AGM-88 HARM. Что о них известно? Как мы можем их использовать, как это изменяет наше положение?

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Теги:   Россия Украина Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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