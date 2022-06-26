Российские оккупанты сосредоточились на попытках окружить ВСУ в районе Лисичанска — Генштаб 26 июня, 08:07 Цей матеріал також доступний українською Сожженная техника российских оккупантов на Донбассе (Фото:Генеральный штаб ВСУ)

Российские войска сосредоточили основные усилия на попытках окружения подразделений ВСУ в районе Лисичанска Луганской области. Оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ и мирные населенные пункты на большинстве участков вдоль линии фронта.

Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 123-х суток противостояния украинского народа российскому военному вторжению.



На Северском направлении агрессор произвел огневое поражение артиллерией позиций Сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.



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На Харьковском направлении противник продолжает ведение оборонных действий. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Уды, Харьков, Базалиевка, Русские Тишки, Старый Салтов, Верхний Салтов, Кутузовка, Рубежное, Дементиевка, Чепель, Светличное, Коробочкино, Ивановка, Шестаково и Печенеги.

На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивал на ведении наступления в направлениях населенных пунктов Долгенькое и Мазановка. Совершил огневое поражение из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Новая Дмитровка, Крестище, Дубравное, Богородичное, Новопавловка, Адамовка, Грушеваха, Вернополье, Краснополье, Мазановка, Веселое и Курулька.

Основные усилия враг сосредоточивает на Лисичанском направлении и попытках окружения подразделений Сил обороны в районе Лисичанска.

Совершал обстрелы неподалеку от Волчеяровки, Лоскутовки, Белой Горы, Верхнекаменки, Выемки, Верхнекаменского и Золотаревки. Нанес авиационный удар парой Су-25 в районе населенного пункта Белая Гора.

На Краматорском направлении активных действий враг не вел. Осуществлял огневое поражение из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Маяки, Пискуновка, Северск.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях ведет боевые действия и оказывает систематическое огневое влияние с целью сковывания сил ВСУ и недопущения их переброски на угрожающие направления.

Совершал обстрелы из танков и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Керамик, Красногоровка, Пивничное, Водяное, Опытное, Уманское, Тоненькое, Карловка, Новомихайловка, Марьинка, Парасковеевка, Павловка, Шевченко, Пречистовка, Золотая Нива, Комар, Новоселка, Великая Новоселка, Владимировка, Гуляйпольское, Белогорье, Новополье, Червоное, Зеленое Поле, Гуляйполе и Малиновка.

На Южнобугском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых рубежей и оказывает огневое влияние на украинские подразделения с целью недопущения перегруппировки войск. Украинская авиация на соответствующих участках наносила удары по скоплениям врага. Потери оккупантов уточняются.

«Наши подразделения продолжают успешное выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач на определенных направлениях», — заявили в Генштабе ВСУ.

Также в Генштабе отметили, что российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по военным и критическим объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины.

В акватории Черного и Азовского морей основные усилия корабельной группировки противника сосредоточены на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

Утром 24 июня стало известно, что украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка. Украинские защитники отошли на более подготовленные позиции. 25 июня глава военно-гражданской администрации города Александр Стрюк сообщил, что военные РФ полностью оккупировали Северодонецк.

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