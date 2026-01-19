Россияне пытаются обойти Волчанск в Харьковской области , осуществляя активные маневры, чтобы вытеснить украинские силы из города. Об этом сообщил начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов в понедельник, 19 января, в эфире Суспільного .

«Фактически это попытки обойти Волчанск, обойти украинские войска, которые закреплены в южной его части за рекой и занять заселенные пункты уже за ними. Активные атаки, с одной стороны, со Старицы, Графского, с другой стороны — попытки обойти сам Волчанск», — отметил Трегубов.

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По его словам, бои продолжаются в окрестностях Волчанска, в частности в районе Волчанских Хуторов, где россияне постоянно возобновляют свои силы.

«Там короткая дистанция вообще от границы, что позволяет им проводить постоянное пополнение своих сил, и более-менее постоянные ротации, поскольку большого кризиса с пехотой у них нет», — добавил Трегубов.

18 января в оперативной сводке Группировки Объединенных сил сообщили, что россияне за прошедшие сутки пытались воспользоваться численным преимуществом и прорвать украинскую оборону на Южно-Слобожанском направлении, в частности, в Волчанске.

По словам военных, оккупанты пытались продвинуться в сторону Графского, Волчанских Хуторов и Зыбино Харьковской области. Также российские войска атаковали позиции Сил обороны в направлении Дегтярного и Круглого.

19 января спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что россияне пытались расширить зону боев в пределах Харьковской области почти всю неделю, но Силы обороны отбили все эти попытки.