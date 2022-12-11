Россияне продолжают насильственную паспортизацию на оккупированных территориях, пытаются склонить жителей к коллаборантству — Генштаб
Украинские военные готовятся к обстрелам российских оккупантов (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 воскресенья, 11 декабря, на 291-й день с начала полномасштабного вторжения России.
Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:
- за сутки противник нанес пять авиационных ударов и совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня;
- сохраняется угроза нанесения врагом ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины;
- на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок россиян не обнаружено;
- на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает предпринимать попытки прорыва обороны украинских войск;
- на Новопавловском направлении враг обороняется и обстреливает позиции ВСУ;
- российское оккупационное руководство продолжает принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Украины. Указанные мероприятия продолжаются в Мелитопольском районе Запорожской области. Из оборота торговых сетей постепенно изымаются украинские гривны, население заставляют переходить на российские рубли;
- также оккупанты пытаются склонить местное население к коллаборантству, оказывая денежную помощь лицам пенсионного возраста в размере 10 тысяч рублей и начисляя большую зарплату лояльным местным жителям, которые согласились работать в учреждениях оккупационной власти;
- украинская авиация в течение текущих суток нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили семь пунктов управления, десять районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и боеприпасов противника.