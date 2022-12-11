Россияне продолжают насильственную паспортизацию на оккупированных территориях, пытаются склонить жителей к коллаборантству — Генштаб

11 декабря, 19:04
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Украинские военные готовятся к обстрелам российских оккупантов (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

Украинские военные готовятся к обстрелам российских оккупантов (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 воскресенья, 11 декабря, на 291-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:

  • за сутки противник нанес пять авиационных ударов и совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня;
  • сохраняется угроза нанесения врагом ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины;
  • на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок россиян не обнаружено;
  • на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает предпринимать попытки прорыва обороны украинских войск;
  • на Новопавловском направлении враг обороняется и обстреливает позиции ВСУ;
  • российское оккупационное руководство продолжает принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Украины. Указанные мероприятия продолжаются в Мелитопольском районе Запорожской области. Из оборота торговых сетей постепенно изымаются украинские гривны, население заставляют переходить на российские рубли;
  • также оккупанты пытаются склонить местное население к коллаборантству, оказывая денежную помощь лицам пенсионного возраста в размере 10 тысяч рублей и начисляя большую зарплату лояльным местным жителям, которые согласились работать в учреждениях оккупационной власти;
  • украинская авиация в течение текущих суток нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили семь пунктов управления, десять районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и боеприпасов противника.

Видео дня

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid026zZzZfMLuTFAs1uGTQfXELBRmgeqbWPqj5XYQL5NHcp9qBvzNFaDr4vSmLT3vCCtl
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ

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