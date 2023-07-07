Российские оккупанты пытались вытеснить ВСУ с занимаемых позиций — Генштаб 7 июля, 07:39 Украинские защитники ведут огонь из танка по российским войскам (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Российские войска сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, за прошедшие сутки состоялось 30 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в пятницу, 7 июля в Facebook.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Гатища Харьковской области. В течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности в районах Старые Вирки, Искрисковщина, Екатериновка, Запсиля Сумской области и Чернещина, Одноробовка, Гоптовка Харьковской области.

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На Купянском направлении ВСУ стойко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток, при поддержке авиации, противник предпринимал попытки вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе западнее Кармазиновки Луганской области, успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Кармазиновки и Невского Луганской области и Тернов, Ивановки и Федоровки Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Берестовое, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки противника в районе населенного пункта Берховка Донецкой области. враг нанес авиационный удар в районе Ивановского.

Вместе с тем, украинские воины продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Александро-Шультино, Белая Гора и Дилиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Первомайского Донецкой области. Противник нанес авиаудары в районах Новокалиново и Авдеевки Донецкой области. В то же время, противник совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Керамик, Желаное, Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении, под вражескими огнем артиллерии, наши защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар возле Красногоровки. Противник совершил обстрелы более десяти населенных пунктов. Среди них Красногоровка, Георгиевка, Максимильяновка, Острое, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Угледара. Осуществил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Благодатное, Угледар, Золотая Нива, Шахтерское и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Великая Новоселка Донецкой области; Новодаровка, Красная Криница, Новоданиловка Запорожской области и Змеевка, Дачи и Камышаны Херсонской области. Осуществил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, среди них Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Егоровка, Малая Токмачка Запорожской области; Марганецкая община Днепропетровской области; Золотая Балка, Садовое, Антоновка, Приозерное Херсонской области и город Херсон.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

