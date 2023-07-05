Ситуация на фронте: российские оккупанты пытались вытеснить ВСУ с занимаемых позиций — Генштаб 5 июля, 07:55 Украинские военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады имени Костя Гордиенко ведут огонь из самоходной гаубицы (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои, сообщил Генштаб ВСУ в среду, 5 июля в Facebook.

В течение суток произошло 40 боевых столкновений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие, активизировал диверсионно разведывательную деятельность в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. Это, в частности, Горск, Карповичи, Михальчина Слобода, Чайкино Черниговской области; Середина-Буда, Волковка, Мирополье, Рясное Сумской области и Одноробовка, Уды, Волчанск, Охримовка, Землянки Харьковской области.

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На Купянском направлении враг пытался наступать в районе южнее Новоселовского Луганской области. ВСУ стойко держат оборону — отбили все атаки врага. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Отрадное, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск, Масютовка и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток, при поддержке авиации, противник предпринимал попытки вытеснить украинские войска с занимаемых позиций в районах западнее Нововодяного и южнее Дибровы Луганской области, успеха не имел. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Берестовое, Веселое и Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка и Богдановка Донецкой области. Вместе с тем, наши воины продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Васюковка, Марково, Богдановка, Хромовое, Ивановское, Часов Яр, Клещеевка, Александро-Шультино и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Авдеевка Донецкой области. В то же время, противник совершил артиллерийские обстрелы более десяти населенных пунктов, в частности, пострадали Очеретино, Бердичи, Степное, Авдеевка, Тоненькое и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении, под вражескими огнем артиллерии, наши защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы более десяти населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Острое, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Угледара Донецкой области. Осуществил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Макаровка и Зеленое Поле Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Ровнополья Запорожской области. Осуществил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, среди них Левадное, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье Запорожской области; Змиевка, Львовское, Токаревка, Антоновка, Велетенское, Станислав Херсонской области и город Херсон.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.