Россияне прячут военных в помещениях действующий школ на оккупированных территориях — ЦНС

22 августа, 15:28
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Оккупанты в одной из школ Мариуполя (Фото:t.me/mariupolrada)

Оккупанты в одной из школ Мариуполя (Фото:t.me/mariupolrada)

Россияне на временно захваченных территориях прикрываются детьми, размещая боевые подразделения оккупантов в помещениях действующих школ.

Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.

«Оккупанты прячут военных в помещениях действующих школ на временно оккупированных территориях, чтобы прикрываться детьми», — говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, официально оккупанты называют военных на территорию школ «военизированной охраной» для безопасности детей. Однако в действительности на свободных этажах размещаются боевые подразделения из России, говорится в сообщении.

Таким образом, россияне прикрываются гражданским населением, нарушая законы ведения войны и Международное гуманитарное право, добавили в ЦНС.

Ранее Генштаб сообщал, что оккупанты в военных целях используют школу в поселке Северный в Луганской области, а в Токмаке Запорожской области обустроили госпиталь в детском саду.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Школы Война России против Украины

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