Россияне проводят тотальную принудительную мобилизацию на оккупированных территориях — Минобороны

11 августа, 17:41
Украинский флаг перед зданием, поврежденным российскими обстрелами, в Марьинке Донецкой области, 14 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинский флаг перед зданием, поврежденным российскими обстрелами, в Марьинке Донецкой области, 14 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики проводят принудительную мобилизацию из-за роста потерь в живой силе и ухудшения мотивации к участию в боевых действиях против Украины.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр на брифинге в четверг, 11 августа.

По ее словам, в течение недели основные усилия противника сосредотачивались преимущественно на востоке, попытки врага продвинуться вглубь Донецкой области не имели успеха.

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В то же время, отметила заместитель министра, растут потери российских оккупационных войск в живой силе. В этой связи командование вооруженных сил России расширяет практику переноса сроков очередных ротаций передовых подразделений на неопределенные сроки без их доукомплектования личным составом.

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При этом наблюдается, по данным Главного управления разведки, что снижение уровня укомплектованности соединений и частей противника человеческими ресурсами оказывает существенное влияние на морально-психологическое состояние российских военнослужащих и так называемых добровольцев и ухудшает их мотивацию к участию в боевых действиях против Украины.

Учитывая указанное, оккупанты «в авральном порядке проводят» так называемую тотальную принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины путем массовых облав и задержаний мужчин для отправки их в районы боевых действий.

По ее словам, вероятно, что скрытой целью массового привлечения граждан Украины в ряды российских оккупационных войск является «желание российского руководства скомпрометировать определенную часть населения оккупированной украинской территории кровью убитых соотечественников и сформировать в дальнейшем контролируемую прослойку общества за счет коллаборантов.

https://www.youtube.com/watch?v=wgyyfAbWVZY
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Мобилизация Принудительная мобилизация ОРДЛО Война России против Украины Анна Маляр

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