Россияне проводят тотальную принудительную мобилизацию на оккупированных территориях — Минобороны 11 августа, 17:41 Украинский флаг перед зданием, поврежденным российскими обстрелами, в Марьинке Донецкой области, 14 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики проводят принудительную мобилизацию из-за роста потерь в живой силе и ухудшения мотивации к участию в боевых действиях против Украины.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр на брифинге в четверг, 11 августа.

По ее словам, в течение недели основные усилия противника сосредотачивались преимущественно на востоке, попытки врага продвинуться вглубь Донецкой области не имели успеха.

Видео дня

В то же время, отметила заместитель министра, растут потери российских оккупационных войск в живой силе. В этой связи командование вооруженных сил России расширяет практику переноса сроков очередных ротаций передовых подразделений на неопределенные сроки без их доукомплектования личным составом.

При этом наблюдается, по данным Главного управления разведки, что снижение уровня укомплектованности соединений и частей противника человеческими ресурсами оказывает существенное влияние на морально-психологическое состояние российских военнослужащих и так называемых добровольцев и ухудшает их мотивацию к участию в боевых действиях против Украины.

Учитывая указанное, оккупанты «в авральном порядке проводят» так называемую тотальную принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины путем массовых облав и задержаний мужчин для отправки их в районы боевых действий.

По ее словам, вероятно, что скрытой целью массового привлечения граждан Украины в ряды российских оккупационных войск является «желание российского руководства скомпрометировать определенную часть населения оккупированной украинской территории кровью убитых соотечественников и сформировать в дальнейшем контролируемую прослойку общества за счет коллаборантов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.