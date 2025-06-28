Российские оккупанты продолжают отправлять военных в мясные штурмы в Украине (Фото: СтратКом/ЗСУ)

Директор Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко заявил, что россияне под Покровском и Константиновкой в Донецкой области применяют тактику «мясных штурмов».

Об этом он написал в Telegram.

По его словам, оккупанты пытаются делать то же самое на Сумщине, но там военные отказываются идти в посадки из-за больших потерь.

«По фронту сложно, но планы россиян на ряде участков нашим воинам удается срывать профессиональными действиями и усилиями», — отметил он.

Реклама

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что оккупанты стянули на Покровское направление около 111 тысяч личного состава и продолжают пытаться выйти к границе Донецкой и Днепропетровской области.

25 июня глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин заявил, что город Константиновка находится на грани гуманитарной катастрофы.

16 июня спикер ОСГВ Хортица Виктор Трегубов сообщил, что российские войска пытаются прорвать украинскую оборону в направлении Константиновки и хотят взять город в кольцо с трех направлений.

9 июня журнал The Economist сообщил, что российские офицеры, попавшие в плен к ВСУ, называют летнее наступление РФ «последним рывком», а его основными целями, по данным украинской разведки, станут Константиновка и Покровск Донецкой области.

В конце мая Институт изучения войны (ISW) также писал, что россияне в частности значительно расширили свое выступление на юго-запад от Константиновки Донецкой области, в частности, в районе Торецка.