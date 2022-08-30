Российская ракета промахнулась мимо танка ВСУ. Момент попал на видео

30 августа, 15:48
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Ракета пролетела в паре метров от танка (Фото:Скриншот видео TheDeadDistrict/Twitter)

Ракета пролетела в паре метров от танка (Фото:Скриншот видео TheDeadDistrict/Twitter)

Во вторник, 30 августа, в соцсетях появилось видео, на котором запечатлен промах российского оператора ПТРК, пытавшегося подбить танк ВСУ.

На нем видно украинский Т-64БВ и прикрывающих его бойцов, которые ведут наступательные действия на одном из направлений.

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В какой-то момент российские захватчики выпускают ракету, которая пролетает в паре метров мимо движущегося по дороге танка.

Видео дня

https://twitter.com/TheDeadDistrict/status/1564576677648388099

Где именно и когда было снято обнародованное видео, не уточняется.

Накануне, 29 августа, стало известно о начале контрнаступления украинской армии на южном направлении.

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В этот же день она сумела прорвать одну из линий обороны ВС РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=-K9Fo0djy44

Кроме того, ВСУ уничтожили базы российских войск в Херсоне и Новой Каховке, а до этого разрушили Антоновский мост и переправу на Каховской ГЭС, сделав невозможной переброску сил противника через Днепр.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Танки Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бронетехника Ракета ПТРК Война России против Украины

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