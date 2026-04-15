Российские войска продвинулись вблизи села Новоалександровка и поселков Котлино и Удачное в Донецкой области . Об этом сообщает проект DeepState в среду, 15 апреля.

Аналитики обновили карту, обозначив новые продвижения оккупантов.

Фото: deepstatemap

Фото: deepstatemap

Фото: deepstatemap

7 апреля в DeepState также писали о продвижении россиян вблизи Котлино, а также в селе Гришино в Донецкой области.

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9 апреля аналитики сообщали, что оккупанты продвинулись вблизи города Родинское в Донецкой области. Тогда же главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что активность войск РФ на Покровском направлении остается особенно высокой.

12 марта DeepState также писал, что российские захватчики отправляют свою пехоту на штурмы населенных пунктов Родинское и Гришино, ищут слабые места в украинской обороне, чтобы подобраться к Константиновке, и увеличили активность на Гуляйпольском направлении в Запорожской области.