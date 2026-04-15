Россияне продвинулись вблизи трех сел в Донецкой области — DeepState

15 апреля, 22:24
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Россияне имеют продвижение в Донецкой области (Фото: REUTERS/Yevhen Titov)

Россияне имеют продвижение в Донецкой области (Фото: REUTERS/Yevhen Titov)

Российские войска продвинулись вблизи села Новоалександровка и поселков Котлино и Удачное в Донецкой области. Об этом сообщает проект DeepState в среду, 15 апреля.

Аналитики обновили карту, обозначив новые продвижения оккупантов.

deepstatemap
Фото: deepstatemap
deepstatemap
Фото: deepstatemap
deepstatemap
Фото: deepstatemap

7 апреля в DeepState также писали о продвижении россиян вблизи Котлино, а также в селе Гришино в Донецкой области.

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9 апреля аналитики сообщали, что оккупанты продвинулись вблизи города Родинское в Донецкой области. Тогда же главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что активность войск РФ на Покровском направлении остается особенно высокой.

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12 марта DeepState также писал, что российские захватчики отправляют свою пехоту на штурмы населенных пунктов Родинское и Гришино, ищут слабые места в украинской обороне, чтобы подобраться к Константиновке, и увеличили активность на Гуляйпольском направлении в Запорожской области.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Deep State Донецкая область Россияне Фронт

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