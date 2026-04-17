Украинские военнослужащие ведут огонь по российским войскам на линии фронта вблизи Покровска, март 2026 года (Фото: REUTERS/Stringer/File Photo)

Российские войска продвинулись в Родинском и Красном Лимане в Донецкой области . Об этом сообщает проект DeepState в пятницу, 17 апреля.

Аналитики обновили карту, обозначив новые продвижения оккупантов.

Фото: deepstatemap

Фото: deepstatemap

15 апреля в DeepState также писали о продвижении россиян вблизи села Новоалександровка и поселков Котлино и Удачное.

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9 апреля аналитики сообщали, что оккупанты продвинулись вблизи города Родинское в Донецкой области. Тогда же главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что активность войск РФ на Покровском направлении остается особенно высокой.

12 марта DeepState также писал, что российские захватчики отправляют свою пехоту на штурмы населенных пунктов Родинское и Гришино, ищут слабые места в украинской обороне, чтобы подобраться к Константиновке, и увеличили активность на Гуляйпольском направлении в Запорожской области.

16 апреля 7-й корпус Десантно-штурмовых войск сообщил, что на направлении Гришино остается напряженная ситуация. Российские оккупанты стремятся развить наступление в населенном пункте, продолжаются стрелковые бои.