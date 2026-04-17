Россияне продвинулись в Родинском и Красном Лимане в Донецкой области — DeepState

17 апреля, 17:09
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Украинские военнослужащие ведут огонь по российским войскам на линии фронта вблизи Покровска, март 2026 года (Фото: REUTERS/Stringer/File Photo)

Украинские военнослужащие ведут огонь по российским войскам на линии фронта вблизи Покровска, март 2026 года (Фото: REUTERS/Stringer/File Photo)

Российские войска продвинулись в Родинском и Красном Лимане в Донецкой области. Об этом сообщает проект DeepState в пятницу, 17 апреля.

Аналитики обновили карту, обозначив новые продвижения оккупантов.

deepstatemap
Фото: deepstatemap
deepstatemap
Фото: deepstatemap

15 апреля в DeepState также писали о продвижении россиян вблизи села Новоалександровка и поселков Котлино и Удачное.

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9 апреля аналитики сообщали, что оккупанты продвинулись вблизи города Родинское в Донецкой области. Тогда же главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что активность войск РФ на Покровском направлении остается особенно высокой.

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12 марта DeepState также писал, что российские захватчики отправляют свою пехоту на штурмы населенных пунктов Родинское и Гришино, ищут слабые места в украинской обороне, чтобы подобраться к Константиновке, и увеличили активность на Гуляйпольском направлении в Запорожской области.

16 апреля 7-й корпус Десантно-штурмовых войск сообщил, что на направлении Гришино остается напряженная ситуация. Российские оккупанты стремятся развить наступление в населенном пункте, продолжаются стрелковые бои.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Донецкая область Война России против Украины Красный Лиман Донбасс

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