Продвижение россиян в Донецкой области по состоянию на пятницу, 27 июня (Фото: DeepState / скриншот с карты)

Мониторинговый проект DeepState в пятницу, 27 июня, сообщил, что российские оккупанты заняли Новоселку , Запорожье и Отрадное Донецкой области, а также продвинулись возле Ялты, в Веселом и Степном.

Об этом DeepState написал на странице в Telegram.

26 июня проект писал, что российские войска продвинулись в поселке Шевченко, возле Бурлацкого и села Вольное Поле Волновахского района Донецкой области.

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 26 июня, поселок Шевченко в Донецкой области остается частично оккупированным. Село Свободное Поле находится под контролем украинских сил, тогда как Бурлацкое уже захвачено российскими войсками.

СМИ писали, что армия РФ захватила второе из четырех месторождений лития в Украине в поселке Шевченко.

25 июня сообщалось, что российские войска оккупировали Андреевку и Константинополь в Донецкой области.

В отчете Института изучения войны (ISW) 23 июня говорилось, что российские оккупационные войска в течение весны и июня 2025 года продолжали преследовать на поле боя в войне против Украины давние оперативные цели и, вероятно, не изменят их в ближайшие месяцы.