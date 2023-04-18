Российские оккупанты нанесли ряд ударов по украинским населенным пунктам в трех областях, есть пострадавшие 18 апреля, 16:28 Последствия обстрела Украинска (Фото:Донецкая ОВА / Telegram)

Во вторник, 18 апреля, российские оккупанты нанесли удары по ряду населенных пунктов Украины. Есть пострадавшие.

По информации главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, россияне нанесли удар по Украинску. Пострадали восемь мирных жителей, их доставили в больницу. Также в результате вражеского артобстрела были повреждены три многоэтажки и 18 торговых павильонов.

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Как сообщает Запорожская ОВА, россияне нанесли удар по частному сектору Орехово. Без пострадавших.

В Харьковской области российские оккупанты обстреляли Липцы. Были повреждены здания, без пострадавших. В Петропавловке в результате вражеского обстрела пострадала 18-летняя девочка, ее госпитализировали.