Россияне привезли в Мелитополь и Бердянск на «голосование» несколько автобусов людей из Крыма — ОВА 26 сентября, 17:00 Оккупированный Крым (Фото:Reuters)

Россияне, понимая, что жители оккупированных территорий откажутся от участия в псевдореферендуме, привезли в Мелитополь и Бердянск несколько автобусов из Крыма.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Он подчеркнул, что эти люди должны будут создать картинку для российских пропагандистов.

«Они должны были помочь в создании картинки для пропагандистских росСМИ», — подчеркнул глава области.

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Он также добавил, что оккупанты выбрали другим способом агитации жителей запугивания, издевательства и унижения.

По словам Старуха, за период военного положения с оккупированных территорий области было похищено 515 человек, более 200 из них до сих пор находятся в заложниках.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что проведение голосование и попытка аннексии украинских территорий не повлияет на процесс их освобождения усилиями ВСУ.



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