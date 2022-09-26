Россияне привезли в Мелитополь и Бердянск на «голосование» несколько автобусов людей из Крыма — ОВА

26 сентября, 17:00
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Оккупированный Крым (Фото:Reuters)

Оккупированный Крым (Фото:Reuters)

Россияне, понимая, что жители оккупированных территорий откажутся от участия в псевдореферендуме, привезли в Мелитополь и Бердянск несколько автобусов из Крыма.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Он подчеркнул, что эти люди должны будут создать картинку для российских пропагандистов.

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«Они должны были помочь в создании картинки для пропагандистских росСМИ», — подчеркнул глава области.

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Он также добавил, что оккупанты выбрали другим способом агитации жителей запугивания, издевательства и унижения.

По словам Старуха, за период военного положения с оккупированных территорий области было похищено 515 человек, более 200 из них до сих пор находятся в заложниках.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что проведение голосование и попытка аннексии украинских территорий не повлияет на процесс их освобождения усилиями ВСУ.

https://www.youtube.com/watch?v=tfdd-ti_iQc
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Крым Российская агрессия Запорожская область Бердянск Мелитополь Российская пропаганда Псевдореферендум Война России против Украины

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