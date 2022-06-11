Россияне принудительно вывезли жителей Попасной и ограбили их дома — глава ВГА 11 июня, 13:25 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты в городе Попасная, Луганская область (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

После захвата Попасной в Луганской области оккупанты насильно вывезли жителей в Первомайск. Пока людей не было, российские войска разграбили их дома.

Об этом сообщил в эфире телемарафона глава Попаснянской городской военно-гражданской администрации Николай Ханатов.

По его словам, россияне оккупировали Попасную 8 мая. В городе в то время осталось полторы тысячи человек, всех их россияне принудительно вывезли в Первомайск.

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«Сейчас людям разрешили пешком возвращаться в Попасную (примерно семь километров). Они вернулись и увидели, что в домах ничего не осталось. Украли все: бытовую технику, мебель, вещи, пригодные для потребления», — рассказал Ханатов.

Он также сообщил, что на улицах остаются тела погибших гражданских и военных.

В настоящее время Попасная полностью уничтожена. Быстро восстановить водо-, газо-, электроснабжение — невозможно.

«Попасная питалась из Кременной, Счастья. Если бы сейчас можно было деоккупировать Попасную, все равно коммуникаций в ближайшее время там не было бы», — отметил он.

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