«Это еще один вызов». Бойцы ВСУ рассказали о новой тактике россиян на фронте — видео

23 июня, 08:36
Российские оккупанты (Фото: Минобороны России / Telegram)

Российские захватчики применяют в войне против Украины новую циничную тактику, враг минирует дороги с помощью FPV-дронов.

Об этом рассказали в штурмовом батальоне 225 отдельного штурмового полка (ОШП), публикуя видео, на котором момент наезда на оставленный врагом дрон.

По словам бойцов, к счастью, подрыв произошел преждевременно и их побратимы не пострадали. Автомобильное средство, багги, требует легкого ремонта.

«Это еще один вызов, на который должны найти эффективное противодействие. Дрон, оставленный на дороге — особенно ночью или среди растительности — практически невозможно заметить», — отметили в 225 ОШП.

22 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Украина превосходит РФ по количеству FPV-дронов, но проигрывает по оптоволоконным.

По словам главнокомандующего, РФ достигла определенных результатов, в частности в изготовлении дронов с оптоволоконным управлением, которые сложнее выводить из строя.

«Здесь у них, к сожалению, есть преимущество и в количестве, и в дальности их применения. Есть уже примеры, когда дроны на оптоволокне летают на расстояние до 40 километров. Мы в этом процессе пока догоняем», — сказал Сырский.

