Россия выпустила боеприпасы с белым фосфором по дороге, ведущей в Бахмут — AFP 15 марта, 14:51 Дым поднимается над Часовым Яром после обстрела российских оккупантов, 27 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Возле Часового Яра Донецкой области российские оккупанты 14 марта выпустили боеприпасы с белым фосфором, сообщает агентство AFP, журналисты которого стали свидетелями этого.

Они рассказали, что два снаряда выпустили по дороге на южной окраине города, ведущей к Бахмуту, около 16:45 с интервалом в пять минут.

«Свист снарядов сопровождался взрывами боеприпасов, которые выпускали маленькие пылающие шарики белого фосфора, которые медленно падали на землю. Они подожгли растительность с обеих сторон дороги на площади размером с футбольное поле», — пишет AFP.

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Агентство не смогло подтвердить, целились ли россияне по украинским позициям, но, по словам журналистов, у дороги на сожженной территории был зеленый грузовик с белым крестом — знаком, который использует украинская армия. Ближайшие дома расположены в около 200 метрах от пострадавшего места.

Женевская конвенция запрещает применение фосфорных бомб возле населенных пунктов и в них. Однако Россия неоднократно применяла их против гражданского населения во время полномасштабной войны против Украины.