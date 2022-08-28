Россияне превратили ЗАЭС в военную базу, весь континент под угрозой — Кулеба 28 августа, 15:11 Запорожская АЭС (Фото:Энергоатом/Telegram)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российские оккупанты должны покинуть территорию Запорожской АЭС, поскольку их пребывание на станции ставит под угрозу весь континент.

Об этом он написал в Twitter.

«В течение десятилетий ядерная безопасность оставалась главным приоритетом Украины, учитывая наше трагическое прошлое. Оккупанты превратили Запорожскую АЭС в военную базу, поставив под угрозу весь континент. Российские военные должны убраться с территории станции, поскольку им там нечего делать!» — подчеркнул Кулеба.

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26 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) может посетить Запорожскую АЭС 29 августа.



Во время обращения 25 августа президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас МАГАТЭ и другие международные организации действуют недостаточно быстро и что каждая минута пребывания российских оккупантов на Запорожской АЭС — риск радиационной катастрофы.



Фото: НВ

25 августа Запорожская АЭС впервые в своей истории была отключена от энергосети из-за действий российских оккупантов. На следующий день один из остановленных энергоблоков снова подключили к сети.



Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. 22 августа оккупанты завезли дополнительные БТР и спецгрузовики в ремонтную зону станции. Всего на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.



В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщили, что Россия готовится в ближайшее время отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины.



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