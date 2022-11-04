Зверства рашистов: в Скадовске за отказ признавать оккупацию женщину повесили на улице — сестра погибшей 4 ноября, 15:47 Сюжет Татьяна Мудренко не дожила месяц до 56-летия (Фото:из архива семьи Татьяны Мудренко / obozrevatel.com)

В середине октября в Скадовске рашисты убили 55-летнюю Татьяну Мудренко. По словам ее сестры Натальи Черной, ей сообщили, что женщину повесили напротив здания местного суда, а в свидетельстве о смерти ее причиной указана «механическая асфиксия».



НВ рассказывает, что известно о трагедии.

Сильная женщина с проукраинской позицией

Сестра Татьяны Мудренко Наталья Черная в интервью Фактам рассказала, что они близнецы и выросли в Днепре.

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«По специальности она медсестра, определенное время исполняла обязанности фельдшера на местной фабрике Славутич, работала в отделениях пульмонологии, хирургии, инфекционном в больницах, Ее всегда уважали за квалифицированную помощь, доброе сердце», — вспоминала сестру Черная.

По ее словам, десять лет назад ее сестра поехала отдыхать в Скадовск и во время поездки на остров Джарылгач познакомилась с капитаном катера, который возил туристов, по имени Анатолий.

«Понравились друг другу, обменялись контактами. Толя сам россиянин, родные там есть, но давно живет в Украине и имеет проукраинские взгляды. В Скадовске у него была жена, ребенок, но они развелись. Таня и Толя первое время ездили друг к другу. Когда заканчивался курортный сезон, Толя жил в Днепре. Татьяна о нем очень заботилась, вкусно готовила. Затем Анатолий предложил сестре перебраться к нему, и она согласилась» — рассказала сестра погибшей о причинах ее переезда в Скадовск.

По словам Натальи Черной, когда ее сестра вышла на пенсию, то продолжала работать в больницах и детских санаториях Скадовска и сопровождала из Днепра в Скадовск детей с инвалидностью. Также Татьяна Мудренко ухаживала за пожилыми людьми.

«Она была довольно мобильной — быстро садилась на свой велосипед и ехала к пациентам, преодолевала значительные расстояния. Для своего возраста сестра прекрасно выглядела. Как модель», — рассказала Наталья Черная.

Татьяна Мудренко с коллегами / Фото: Facebook Татьяны Мудренко / obozrevatel.com

В комментарии Медійній ініціативі за права людини она говорила, что ее сестра была активной, не имела вредных привычек и не раз преодолевала вплавь расстояние между Скадовском и островом Джарылгач.

А в материале Обозревателя говорится, что Мудренко научилась кататься на роликах в 45 лет, а на велосипеде могла проехать с друзьями от Скадовска до Крыма.

В начале войны Наталья Черная гостила у сестры.

«У меня тогда болела рука, и мы вместе с сестрой зарядку делали. Вошел Толя и сказал, что началась война. В начале марта в Скадовске уже были оккупанты, которые забрали в плен мэра. Мы с другими людьми пришли на площадь, скандировали, чтобы его вернули, пели украинские песни и гимн. Тогда рашисты заявили, что через полтора часа отпустят мэра. А потом подогнали грузовики, из которых вытащили какие-то ящики. Открыли их — а там светошумовые гранаты. Ими и бросали в нас, сестре прыснули в лицо слезоточивым газом, мы слышали автоматные очереди. Многие видео из тех событий мы выкладывали в Facebook», — описала она начало оккупации.

По словам Черной, после этих событий люди испугались и больше митингов не было, а некоторые покинули город. Однако ее сестра не начала скрывать свою проукраинскую позицию.

«Сестра продолжала ездить на велосипеде с украинским флажком, общалась по-украински и очень раздражалась, что соседи, еще вчера называвшие своим домом Украину, резко стали симпатизировать России», — утверждает Черная.

По данным Обозревателя, после оккупации Мудренко и ее гражданский муж больше не могли получать украинскую пенсию и выживали, продавая на рынке продукты со своего огорода, домашнее печенье и вино.

Черная рассказала, что сестра не хотела уезжать из Скадовска, так как полюбила город и верила в победу Украины. Сама Черная вернулась в Днепр в апреле.

Сестры продолжали общаться по телефону. Татьяна Мудренко рассказывала сестре о коллаборантах, которых становилось все больше, в том числе называла мужчину по прозвищу «Утя».

В интервью Обозревателю Черная говорила, что ее сестра опасалась за свою жизнь.

«Там еще был мэр, который сказал им сидеть тихо и выполнять все, что скажут эти люди. Но Татьяна занимала украинскую позицию, она не молчала. Ходила на митинги сначала. Потом все там стихло. Мы с ней часто созванивались. А однажды она написала мне, что, мол, не пиши мне в Viber, лучше в Telegram. Она считала, что там меньше прослушивают. Я ее спросила, что случилось. Она сказала, что ее вычислили. Никаких подробностей она не стала рассказывать. Только сказала, что, когда все закончится, мы встретимся и она все расскажет и добавила: „если останусь жива“. Эта фраза засела у меня в голове», — рассказывала Черная.

Что известно о смерти Татьяны Мудренко

Наталья Черная говорит, что ее связь с сестрой оборвалась 7 октября.

«Я написала в закрытые проукраинские паблики. Там в свое время была и сестра, но накануне она оттуда вышла, чтобы не подвергать никого опасности. Вскоре мне прислали информацию с одного сайта о мертвой женщине. У нее следы удушения. Мол, женщина гуляла с собакой и разведывала у орков информацию. На фото я узнала сестру… Понятно, что это не самоубийство. Сестра даже не умела завязать ту веревку. Да еще перед зданием суда. Таню называли „глаза Скадовска“. Даже муж не знал, чем она занималась. Ее, видимо, сдали полицейские-коллаборанты. Но Таня точно ничего не выспрашивала. Что видела — то и видела…», — описывает она, как узнала о смерти сестры Фактам.

В комментарии Медійним ініціативам за права людини женщина упоминает, что Мудренко все знали из-за добермана, с которым она каждый день гуляла.

«В том же паблике написали, что Анатолия избили, в доме все перерыли, автомобиль забрали, а людей вывезли, на улице стояла страшная шумиха. Люди боялись идти в оккупированный полицейский участок, чтобы узнать, за что их забрали», — рассказала она.

Черная также рассказала Фактам, что, по словам местных жителей, автомобиль Татьяны Мудренко и ее гражданского мужа обогнал автомобиль полицейских-коллаборантов «и они вцепились».

«Хотели забрать машину, но люди вокруг возмутились и спасли. Супругов отпустили, но вечером за ними вернулись. Дом перевернули, забрали машину, велосипеды. Таня заявила оккупантам, что Скадовск — это Украина, и он никогда не будет российским. Сестру с мужем увезли в местный СИЗО», — описала она дальнейшие события.

Издание Мост опубликовало скриншоты переписки Натальи Черной в соцсетях, в которых она сначала пытается разыскать сестру (с 8 октября), затем сообщает, что ее с мужем держат в СИЗО, и Анатолия избили, потому что Мудренко сказала, что Скадовск — это Украина, а позже — что ее повесили возле суда. В одном из сообщений в соцсетях говорится, что родственникам Мудренко предлагали заплатить за нее и ее мужа выкуп.

Нажмите, чтобы увеличить / Инфографика: most.ks.ua

Фото: most.ks.ua

Медійним ініціативам за права людини Наталья Черная сообщила, что через несколько дней после задержания ее сестры с мужем, в одном из пабликов появилось сообщение: «Привезли женщину с удушением».



«Имя того, кто это написал, было затерто. Я позвонила в оккупированную полицию, там ответили, что знают, как меня зовут, и пригрозили, что ждут меня. Я запаниковала, начала звонить по телефону знакомым, которые когда-то работали в правоохранительных органах», — вспоминала Черная.



По ее словам, сначала оккупанты отрицали смерть ее сестры, но 15 октября подтвердили. Ей прислали фото тела сестры в морге и вывод судмедэксперта, в котором как причина смерти указано удушение.

«Одна местная жительница рассказала мне, будто Татьяну полицейские-коллаборанты показательно повесили перед зданием суда. Люди говорят, что причиной могла стать фраза сестры „Скадовск — это Украина“, а в местном интернет-сообществе писали, что в то время, когда Татьяну и Анатолия держали в участке, там вместе с бывшими украинскими полицейскими пьянствовал местный коллаборант „Утя“. Он кричал: „Бей этих укропов!“», — рассказала Черная о том, как узнала об обстоятельствах смерти сестры Медійним ініціативам за права людини.

«Одна девушка позвонила мне вечером и сказала, как они ее повесили. Сказала: Ты должна знать, что они ее чем-то накачали, что-то в рот залили и повесили перед судом. Я не знаю даже, кто это видел, но так она мне так сказала», — передает рассказ Черной Радио Свобода.

В материале Медійної ініціативи за права людини упоминается, что в местных пабликах пишут, что к убийству Татьяны может быть причастен Игорь Иванович Кузьменюк, руководитель оккупационного уголовного розыска так называемой полиции Скадовска.

«Отмечают, что коллаборант жесток, пытает гражданских скадовчан за проукраинскую позицию. Родные супругов тоже не исключают его причастности к плену и убийству Татьяны», — говорится в сообщении.

«Мои знакомые из Скадовска рассказывают, что жителей, которых оккупанты подозревают в партизанщине, держат и пытают за городом, в детском лагере Слава, где расположились военные РФ. Полицейские-коллаборанты любят повторять, что оттуда никто не возвращается. За лагерем, скотобойней, очистными сооружениями города и на территории кладбища роют траншеи. Местные предполагают, что там могут хоронить замученных», — рассказала организации Наталья Черная.



Что известно о муже Татьяны Мудренко

По данный Медійної ініціативи за права людини, гражданскому мужу Мудренко 60 лет, его фамилия Орехов.

Наталья Черная рассказала Фактам, что о его судьбе не было ничего известно до 18 октября.

«А 18 октября он мне позвонил и сообщил, что его выпустили похоронить жену, о травмах он не говорит. Только то, что у него сломана рука», — сказала она.

После этого он снова перестал выходить на связь, что с ним произошло, неизвестно.