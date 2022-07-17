Ракеты Х-101. Россияне потратили на удары по Днепру $78 млн

17 июля, 01:27
Последствия российских обстрелов в Днепре (Фото:facebook.com/MVLukashuk)

Последствия российских обстрелов в Днепре (Фото:facebook.com/MVLukashuk)

В пятницу, 15 июля, по Днепру оккупанты выпустили шесть ракет Х-101. Одна такая ракета стоит около 13 миллионов долларов.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Facebook.

По его словам, такая ракета летит на низкой высоте, что дает возможность обойти ПВО. Она управляема, точность удара – 10 метров, дальность полета – чуть более 5 тысяч километров.

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На атаку Днепра 15 июля россияне потратили 78 миллионов долларов.

«Вы видите, что обстрелов стало больше. Теракт в Виннице, атака по Днепру, Никополю, регулярный вражеский огонь по Криворожскому, а недавно еще и по Синельниковскому районам. Поэтому я хочу призвать каждого жителя области – соблюдайте правила безопасности. Никто не скажет с точностью в 100%, куда прилетит российская ракета. Запомните четко: либо укрытие, либо правило двух стен и чуть дальше окон», — написал Лукашук.

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В ночь на 16 июля Россия атаковала Днепропетровскую область. В общей сложности оккупанты выпустили по Днепру и области шесть ракет, четыре из которых сбили ПВО.

В Днепре ракеты попали в промышленное предприятие и на улицу рядом с ним погибли три человека. Масштабы разрушений устанавливают.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Оккупант Днепропетровская область Война в Украине Город Днепр Война России против Украины Николай Лукашук

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