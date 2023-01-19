«Не очень удачный день». Оккупант рассказал о потере в районе Соледара танка, самолета и более десятка человек — видео 19 января, 18:47 Оккупант рассказал о двух 200-х и девяти 300-х (Фото:Коллаж NV)

В соцсетях появилось видео с жалобами российских военных на серьезные потери в районе Соледара Донецкой области.

По словам одного из захватчиков, всего за один день они лишились танка, самолета и более десятка человек убитыми и ранеными.

«Сегодня мы понесли приличные потери. Подбили сегодня у нас танк, подбили самолет… Два двухсотых… Девять человек трехсотых. Есть серьезные пацаны. Ну, с серьезными ранениями. Короче, не очень удачный день», — констатировал оккупант.

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