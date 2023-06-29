Россияне построили плотину возле оккупированного Токмака — там разлилась река. Bellingcat показал спутниковые снимки 29 июня, 14:14 Уровень воды из-за недавно построенной россиянами плотины в Токмаке повышается (Фото:Michael Sheldon/Planet Labs/Twitter)

Россияне построили плотину в окрестностях оккупированного Токмака в Запорожской области, вероятно, чтобы использовать тактику затопления на фоне контрнаступления Украины. Об этом сообщает Bellingcat, публикуя спутниковые снимки.

Плотина расположена в пределах российской оборонительной линии, охватывающей Токмак. Как пишут журналисты, после ее строительства в начале мая река Токмачка значительно расширилась к востоку от города и затопила ближайшие поля.

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«Следы шин, ведущие от плотины, указывают на то, что она также может функционировать как второй мост, хотя соседний мост на дороге Р37, похоже, работает нормально», — говорится в материале Bellingcat.



Фото: Bellingcat

Спутниковые фото американской компании Planet Labs зафиксировали следы, ведущие к месту дамбы 3 мая 2023 года, а также показали, что река Токмачка перерезана 6 мая. Уровень воды на восточной стороне плотины рос до июня.

«Повышение уровня воды в реке Токмачка может быть частью более масштабных усилий, направленных на замедление продвижения украинских войск. В частности, чтобы замедлить восточное окружение Токмака в случае прорыва ВСУ возле города», — пишут журналисты.



6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, подтопив левый и правый берега Херсонской области. В Минобороны Украины также говорили, что они взрывают малые дамбы, чтобы помешать контрнаступлению ВСУ.

