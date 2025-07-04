Россияне продвигаются вдоль реки Оскол и готовят атаки на Бологовку и Отрадное на Харьковщине — DeepState

4 июля, 15:47
Поделиться:
Бригада Хартия ведет бои в Харьковской области (Фото: 13 Бригада Национальной гвардии Украины «Хартия» / Facebook)

Бригада Хартия ведет бои в Харьковской области (Фото: 13 Бригада Национальной гвардии Украины «Хартия» / Facebook)

После непродолжительных штурмов российские войска заняли населенный пункт Меловое на Харьковщине, а также ряд лесополос западнее и южнее села.

Об этом сообщает аналитический ресурс DeepState.

Отмечается, что эти действия направлены на поддержку наступления врага на западном берегу реки Оскол.

Аналитики отмечают, что в ближайшие дни вероятны удары по Бологовке и Отрадному с целью расширить участок натиска вдоль реки.

Реклама

Несмотря на отсутствие масштабного наступления в районе Мелового, РФ захватила определенную территорию и на фоне «приподнятого настроения» продолжает атаковать в направлении Амбарного и Зарубинки.

В DeepState отмечают, что основные резервы Сил обороны Украины сосредоточены на других направлениях, поэтому подразделения в этой зоне вынуждены собственными силами сдерживать натиск. В то же время российские войска медленно, но постоянно наращивают силы.

Ранее аналитики сообщали, что россияне захватили села Меловое и Строевка в Харьковской области.

Кроме того, армия РФ также смогла продвинуться возле Федоровки и в Поддубном в Донецкой области, а также у Тополей на Харьковщине.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Оскол Харьковская область Война России против Украины Deep State

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X