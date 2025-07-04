После непродолжительных штурмов российские войска заняли населенный пункт Меловое на Харьковщине , а также ряд лесополос западнее и южнее села.

Об этом сообщает аналитический ресурс DeepState.

Отмечается, что эти действия направлены на поддержку наступления врага на западном берегу реки Оскол.

Аналитики отмечают, что в ближайшие дни вероятны удары по Бологовке и Отрадному с целью расширить участок натиска вдоль реки.

Реклама

Несмотря на отсутствие масштабного наступления в районе Мелового, РФ захватила определенную территорию и на фоне «приподнятого настроения» продолжает атаковать в направлении Амбарного и Зарубинки.

В DeepState отмечают, что основные резервы Сил обороны Украины сосредоточены на других направлениях, поэтому подразделения в этой зоне вынуждены собственными силами сдерживать натиск. В то же время российские войска медленно, но постоянно наращивают силы.

Ранее аналитики сообщали, что россияне захватили села Меловое и Строевка в Харьковской области.

Кроме того, армия РФ также смогла продвинуться возле Федоровки и в Поддубном в Донецкой области, а также у Тополей на Харьковщине.