Россияне продвигаются вдоль реки Оскол и готовят атаки на Бологовку и Отрадное на Харьковщине — DeepState
Бригада Хартия ведет бои в Харьковской области (Фото: 13 Бригада Национальной гвардии Украины «Хартия» / Facebook)
После непродолжительных штурмов российские войска заняли населенный пункт Меловое на Харьковщине, а также ряд лесополос западнее и южнее села.
Об этом сообщает аналитический ресурс DeepState.
Отмечается, что эти действия направлены на поддержку наступления врага на западном берегу реки Оскол.
Аналитики отмечают, что в ближайшие дни вероятны удары по Бологовке и Отрадному с целью расширить участок натиска вдоль реки.
Несмотря на отсутствие масштабного наступления в районе Мелового, РФ захватила определенную территорию и на фоне «приподнятого настроения» продолжает атаковать в направлении Амбарного и Зарубинки.
В DeepState отмечают, что основные резервы Сил обороны Украины сосредоточены на других направлениях, поэтому подразделения в этой зоне вынуждены собственными силами сдерживать натиск. В то же время российские войска медленно, но постоянно наращивают силы.
Ранее аналитики сообщали, что россияне захватили села Меловое и Строевка в Харьковской области.
Кроме того, армия РФ также смогла продвинуться возле Федоровки и в Поддубном в Донецкой области, а также у Тополей на Харьковщине.