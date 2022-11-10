Попробуют ли россияне взорвать Антоновский и железнодорожный мосты — мнение Бутусова 10 ноября, 19:59 Поврежденный ударами ВСУ Антоновский мост в Херсоне, сентябрь 2022 года (Фото:Мост: Херсон via Telegram)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Радио НВ рассказал, попытаются ли россияне взорвать Антоновский и железнодорожный мосты в Херсоне после бегства.



«Я думаю, что они это будут пытаться сделать, уничтожить какие-либо переправы. Потому что для них сейчас необходимо сдержать вооруженные силы для того, чтобы наше наступление не распространилось на левый берег. Поэтому, конечно, я думаю, что будут взорваны все сооружения после того, как они завершат побег из Херсона», - сказал Бутусов.

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9 ноября Москва официально объявила об отступлении из Херсона. Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу отдал приказ российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области.

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного ВСУ не оставили врагу другого выхода, чем прибегнуть к бегству, разрушив его логистические пути и нарушив систему управления.

ВСУ уже деоккупировали ряд населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях, в частности, Снегиревку, Брускинское, Борозенское и Киселевку в 15 километрах от Херсона.

Также в Херсонской области подняли флаг Украины в Станиславе, примерно в 45 км от Херсона, на административной границе Николаевской и Херсонской областей, также были освобождены от оккупантов Евгеньевка и Бобровый Кут, в Николаевской области - Павловка, а в Херсонской области - Чкалово.

Вечером 10 ноября нардеп, секретарь Комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что Николаевская область полностью освобождена от оккупантов.

