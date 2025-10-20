Войска страны-агрессора России активизировались на южном направлении . В течение дня они провели несколько штурмовых атак на участке Щербаки-Нестерянка-Роботино-Новопокровка-Мала Токмачка Запорожской области, сообщает DeepState в понедельник, 20 октября.

Для штурмов они использовали разнообразную технику от тяжелой (танков, БМП, БТР с пехотой) до мотоциклов, которые также пытались на скорости заехать вглубь оборонительных позиций украинских сил.

Реклама

Большинство техники уничтожили еще до подхода к линии боевого соприкосновения. Однако, несмотря на потери, российская пехота продолжала наступательные действия.

«Также враг сумел на технике заехать в Малую Токмачку, где высадил десант с пехотой, которая разбрелась по населенному пункту. Количество личного состава неизвестно, однако Силы Обороны жить ей долго не дадут. Противник использовал танки с тралами для прокладки маршрута, как он это делает обычно», — говорится в сообщении.

Фото: DeepState

По данным аналитиков, сейчас уточняется ситуация после отражения штурмовых действий, в частности, в Малой Токмачке.

«Можно сказать, что отражение накатов противника было успешным, однако еще неизвестны до конца их последствия, поэтому делать выводы рано. Это громкий звоночек от врага, который накануне перебросил дополнительные силы в этот район, а теперь проводит штурмовые действия на широком отрезке с помощью техники», — пишут в DeepState.

Отмечается, что такие действия выглядят как попытки врага «нащупать» оборону ВСУ с надеждой на внезапный успех, ведь россияне не имели достаточно ресурсов для масштабных наступательных операций.

Ранее представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что на южном направлении на прошлой неделе зафиксировано усиление активности российских войск. Враг значительно увеличил количество авиаударов и атак дронами.