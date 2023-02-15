Противник отступил. Российские войска попытались прорвать позиции пограничников в Донецкой области, уничтожены 60 оккупантов

15 февраля, 17:52
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Украинские военные (Фото:dpsu.gov.ua)

Украинские военные (Фото:dpsu.gov.ua)

Во вторник, 14 февраля, российские оккупанты значительными силами попытались прорвать боевой рубеж обороны подразделения Госпогранслужбы Украины на одном из направлений в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГНСУ.

Достичь успеха в штурме позиций россияне планировали пользуясь значительным преимуществом в живой силе.

В ведомстве рассказали, что с рассвета артиллерия российско-оккупационных войск произвела массированный обстрел опорного пункта пограничного подразделения. По завершении огневой подготовки в наступление пошла пехота противника. Пограничники определили направление главного удара, совершили маневр подразделением и приступили к отражению атаки.

Видео дня

"Несколько волн нападающих наши защитники остановили огнем из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. В битве надежное плечо поддержки охранникам границ оказали бойцы ВСУ», — говорится в сообщении.

В ГПСУ добавили, что украинская артиллерия ударила по местности, где противник концентрировал резерв для дальнейшего введения в бой.

Не имея успеха противник отступил для перегруппировки. В результате боевого дня уничтожено более 60 захватчиков.

https://www.youtube.com/watch?v=uvWN5ES0_UQ&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Донецкая область Госпогранслужба Украины Война России против Украины

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