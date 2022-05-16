Российские диверсанты попытались прорвать госграницу в Сумской области — ОВА 16 мая, 11:35 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В понедельник, 16 мая, около семи утра российские диверсанты попытались прорвать государственную границу на территории Сумской области.

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Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

«Враг открыл огонь по приграничной территории Шосткинского района из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов», — заявил он.

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По его словам, под прикрытием огня на территорию области пытались зайти вражеские диверсионно-разведывательные группы.

«Пограничники дали бой россиянам, те же отступили за линию государственной границы», — сказал Живицкий.

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