Россияне ударили по жилому дому в Харьковской области, пять человек ранены

28 июля, 00:47
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Атака на Харьковскую область утром 27 июля (Фото:t.me/synegubov)

Атака на Харьковскую область утром 27 июля (Фото:t.me/synegubov)

Россияне обстреляли Новоосиново в Купянском районе Харьковской области. В результате атаки пять человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Так, около 21:15 в результате обстрела с. Новоосиново пострадали пять гражданских: три женщины и два мужчины. Одну из женщин госпитализировали с многочисленными осколочными ранениями, другим пострадавшим медики оказали помощь на месте.

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Указано, что россияне попали в частный жилой дом. Правоохранители работают на месте.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Харьковская область Харьков Война в Украине Война России против Украины

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