«Напоминает Чернобаевку». Россияне оказались в соледаровской ловушке — Коваленко

26 января, 13:07
Эксклюзив NV
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Украинские военные возле Соледара, Донецкая область (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинские военные возле Соледара, Донецкая область (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в эфире Radio NV рассказал, чем обернется для оккупантов занятие Соледара.

«Для того, чтобы совершать наступательные действия, например, в направлении Красной горы, чтобы продвинуться дальше в направлении Бахмута, нужен ресурс и накопление сил и средств в самом Соледаре. Чтобы совершать наступательные действия в направлении Благодатного, — аналогично необходимое накопление ресурса. На север — аналогично. Чтобы накопить ресурс, необходимо в агломерации Соледар-Бахмут сконцентрировать склады с боеприпасами, личный состав», — считает Коваленко.

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По его словам, оккупанты занимаются этим прежде всего в юго-восточной и восточной части Соледара.

«Но весь Соледар находится под огневым контролем украинской артиллерии. Когда происходит это накопление, через несколько часов туда прилетает сюрприз от артиллерии Вооруженных сил Украины. Поэтому россияне оказались в соледаровской ловушке, которая очень напоминает именно Чернобаевку по своему сценарию», — добавил Коваленко.

Украинское военное командование 25 января приняло решение об отводе войск из Соледара Донецкой области.

Украинские силы организованно вышли и заняли заранее подготовленные рубежи обороны.

Бахмутское направление фронта остается самым горячим. В районе Соледара за сутки было 85 обстрелов и восемь боевых столкновений.

https://www.youtube.com/watch?v=ZIdnXN-aRKk
Редактор: Юлия Козина

Теги:   Донецкая область Соледар Бахмут Радио NV Война России против Украины бои за Соледар

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