Удар ВСУ «исцелил» раненого оккупанта, брошенного своими сослуживцами — видео

23 августа, 13:21
Осознав, что возвращаться за ним никто не будет, раненый солдат решил спасаться самостоятельно (Фото:Скриншот видео buch1004/Twitter)

Осознав, что возвращаться за ним никто не будет, раненый солдат решил спасаться самостоятельно (Фото:Скриншот видео buch1004/Twitter)

Российские военные в очередной раз опровергли собственный миф о том, что ВС РФ «своих не бросают».

Во вторник, 23 августа, в соцсетях появилось видео, на котором одно из подразделений оккупантов, попав под удар украинского дрона во время эвакуации раненого, оставило его на произвол судьбы.

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Бросив носилки со своим сослуживцем, российские военные разбежались в панике в разные стороны, из-за чего тому пришлось спасаться самостоятельно.

Осознав, что возвращаться за ним никто не собирается, раненый солдат понял, что, единственное, что ему остается — это срочно «исцелиться», в связи с чем попытался встать на ноги, чтобы убежать следом за остальными.

https://twitter.com/buch10_04/status/1562008500917747712
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Раненые Российские военные Война России против Украины

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