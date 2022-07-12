Оккупанты понесли значительные потери на Славянском направлении и провели несколько безуспешных штурмов — Генштаб 12 июля, 19:42 Защитник Украины на немецкой САУ Panzerhaubitze 2000 в Донецкой области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 вторника, 12 июля, на 139-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:



на Волынском и Полесском направлениях может активизироваться вражеская разведка в приграничных с Беларусью районах;

может активизироваться вражеская разведка в приграничных с Беларусью районах; на Северском направлении оккупанты удерживают подразделений российской армии в приграничных районах Брянской и Курской областей. Артиллерия противника обстреляла Стариково и Новую Слободу Сумской области и Николаевку и Карповичи Черниговской области;

оккупанты удерживают подразделений российской армии в приграничных районах Брянской и Курской областей. Артиллерия противника обстреляла Стариково и Новую Слободу Сумской области и Николаевку и Карповичи Черниговской области; на Харьковском направлении оккупанты обстреливали артиллерией Харьков и населенные пункты Сосновка, Старая Гнилица, Украинка, Замуловка, Петровка, Черкасские Тишки, Коробочкино, Прудянка, Черноглазовка, Кутузовка, Старый Салтов, Новое, Байрак, Дементиевка и Золочев;

оккупанты обстреливали артиллерией Харьков и населенные пункты Сосновка, Старая Гнилица, Украинка, Замуловка, Петровка, Черкасские Тишки, Коробочкино, Прудянка, Черноглазовка, Кутузовка, Старый Салтов, Новое, Байрак, Дементиевка и Золочев; россияне пытались вытеснить защитников Украины из района Дементиевки, но украинские бойцы успешно отбили несколько вражеских штурмов и заставили врага отойти;

и заставили врага отойти; на Славянском направлении оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Дибровное, Мазановка, Адамовка, Барвенково, Гусаровка, Великая Камышеваха, Новая Дмитровка, Крестище, Никополь, Сулиговка и Константиновка;

оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Дибровное, Мазановка, Адамовка, Барвенково, Гусаровка, Великая Камышеваха, Новая Дмитровка, Крестище, Никополь, Сулиговка и Константиновка; враг пытался улучшить тактическое положение и вел штурм возле Краснополья, Долгенького, Мазановки и Ивановки. Украинские бойцы нанесли россиянам значительные потери и заставили их бежать . Также оккупанты потерпели поражение при попытке провести разведку боем возле Долины;

. Также оккупанты потерпели поражение при попытке провести разведку боем возле Долины; на Краматорском направлении россияне обстреляли украинские позиции возле Маяков, Райгородка, Кривой Луки, Верхнекаменского и Пришиба, нанесли авиаудары возле Серебрянки и Спорного;

россияне обстреляли украинские позиции возле Маяков, Райгородка, Кривой Луки, Верхнекаменского и Пришиба, нанесли авиаудары возле Серебрянки и Спорного; на Бахмутском направлении оккупанты обстреливали из артиллерии районы Берестового, Соледара, Вершины, Новолуганского, Бахмута, Яковлевки, Майорска, нанесли авиаудары возле Берестового, Белогоровки, Вершины и Яковлевки;

оккупанты обстреливали из артиллерии районы Берестового, Соледара, Вершины, Новолуганского, Бахмута, Яковлевки, Майорска, нанесли авиаудары возле Берестового, Белогоровки, Вершины и Яковлевки; армия страны-террориста РФ понесла потери и хаотически отступила при попытке продвинуться в направлении Спорное-Ивано-Дарьевка;

при попытке продвинуться в направлении Спорное-Ивано-Дарьевка; на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции вдоль всей линии фронта, нанесли авиаудар возле Новоандреевки;

оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции вдоль всей линии фронта, нанесли авиаудар возле Новоандреевки; на Южнобугском направлении противник пытается удержать занятые позиции. Оккупанты активизировали воздушную разведку, обстреливали из ствольной артиллерии районы Александровки, Новой Зори, Осокоровки, Великой Костромки, Мураховки, Любомировки, Поляны, Партизанского, Благодатного, Калиновки, Терновки и Прибугского;

противник пытается удержать занятые позиции. Оккупанты активизировали воздушную разведку, обстреливали из ствольной артиллерии районы Александровки, Новой Зори, Осокоровки, Великой Костромки, Мураховки, Любомировки, Поляны, Партизанского, Благодатного, Калиновки, Терновки и Прибугского; в Черном море находятся шесть вражеских носителей высокоточного оружия.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 37 470 человек личного состава, 1649 танков, 217 самолетов, 188 вертолетов, 676 беспилотников, 15 кораблей и катеров и не только.



Спрятаться не получится. ВСУ уничтожили технику врага, которую тщательно маскировали в лесу https://www.youtube.com/embed/j2fFfbBSGic

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