Россияне получили новую партию Shahed, вероятны новые атаки — Гуменюк

29 мая, 20:43
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Наталья Гуменюк (Фото:Громадське)

Наталья Гуменюк (Фото:Громадське)

Страна-агрессор Россия получила новую партию дронов-камикадзе Shahed. Дополнительные партии беспилотников уже доставлены в пункты запуска.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, отвечая на вопрос, могут ли россияне повторить массированную атаку дронами-камикадзе.

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«Поскольку они получили дополнительную поддержку из Ирана и дополнительные партии уже доставлены в пункты запуска, вполне вероятно использование ракетных атак как чисто «шахидных», так и смешанных «ракетно-шахедных», — сказала она.

Также, Гуменюк добавила, что оккупанты нарастили количество кораблей в Черном море, вероятно, для подготовки нового обстрелы Украины.

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Днем, 29 мая, Россия нанесла второй массированный удар по Киеву за сутки и 16-й за май. Страна-террорист атаковала Украину 11 баллистическими и крылатыми ракетами. Силы противовоздушной обороны уничтожили все над Киевом и областью, сообщил главком ВСУ Валерий Залужный.

Власти сообщили, что во время дневной атаки обломки ракет упали в нескольких районах столицы. Также, по словам мэра Виталия Кличко, госпитализировали одного человека.

В ночь на 29 мая силы ПВО уничтожили 37 крылатых ракет и 29 дронов-камикадзе, запущенных Россией. В районе Киева сбили более 40 воздушных целей.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Дроны дроны-камикадзе Shahed-136 шахеды

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