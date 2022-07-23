Оккупанты похитили семью замруководителя Пенсионного фонда Херсонской области

23 июля, 00:20
Российский оккупант (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Российские военные похитили семью заместителя руководителя Пенсионного фонда Херсонской области Сергея Барчука. Их удерживают второй день без еды и воды.

Об этом сообщила его его сестры Наталья Дехтяренко.

По ее словам, он с начала оккупации по просьбе руководства перевез домой компьютеры управления Пенсионного фонда.

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«Когда он попал в плен к захватчикам, перевезти эти компьютеры в новое, более безопасное место взялись мой отец Барчук Алексей, дядя Барчук Артем (отец Сергея), тетя Лидия Подозерская и друг семьи Олег Самотой. Уже на новом месте взяли и их в заложники», — отметила она.

Она подчеркнула, что ее близких удерживают второй день без еды и воды.

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«Общение с ними запрещено. На все вопросы один ответ — угрозы оружием», — добавила женщина.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Оккупант Херсон Херсонская область Война в Украине Война России против Украины

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