Оккупанты похитили семью замруководителя Пенсионного фонда Херсонской области 23 июля, 00:20 Российский оккупант (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Российские военные похитили семью заместителя руководителя Пенсионного фонда Херсонской области Сергея Барчука. Их удерживают второй день без еды и воды.

Об этом сообщила его его сестры Наталья Дехтяренко.



По ее словам, он с начала оккупации по просьбе руководства перевез домой компьютеры управления Пенсионного фонда.

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«Когда он попал в плен к захватчикам, перевезти эти компьютеры в новое, более безопасное место взялись мой отец Барчук Алексей, дядя Барчук Артем (отец Сергея), тетя Лидия Подозерская и друг семьи Олег Самотой. Уже на новом месте взяли и их в заложники», — отметила она.

Она подчеркнула, что ее близких удерживают второй день без еды и воды.

«Общение с ними запрещено. На все вопросы один ответ — угрозы оружием», — добавила женщина.

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