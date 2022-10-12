«Очень тяжело там». Россияне похитили более 500 человек из оккупированной части Запорожской области

12 октября, 17:55
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Эвакуация из Запорожской области (Фото:Медиацентр)

Эвакуация из Запорожской области (Фото:Медиацентр)

В оккупированной части Запорожской области россияне похитили по меньшей мере 529 человек.

Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух во время брифинга в Медиацентре Украины.

По его словам, оккупанты начали сильнее терроризировать местных. В частности, после подписания Путиным аннексии временно оккупированных территорий почти полностью перекрыли выезд.

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Он добавил, что за минувшие сутки с оккупированной территории области выехали около 60 человек, а в прошлом месяце за 24 часа могли выезжать по 1,5 тысяч.

«Очень тяжело жить там: газа нет, электричество под вопросом, медицинская помощь ограничена», — сказал Александр Старух.

11 октября мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что во временно оккупированном Мелитополе оккупанты похитили более 700 жителей.

В результате российских обстрелов за последние две недели погибли более 70 мирных жителей Запорожья, сообщил Старух.

https://www.youtube.com/watch?v=Z7EvvSH6YCs
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Эвакуация Запорожская область Война России против Украины

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