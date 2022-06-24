«Самые ужасные преступления». Оккупанты похищают родных и детей украинских военных на захваченных территориях — разведка
Украинские военные (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Российские оккупанты похищают родных украинских военных, в том числе детей.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны в пятницу, 24 июня, в своем Telegram-канале.
«Случаи похищения родственников украинских военных на временно оккупированных территориях приобретают системный характер. К сожалению, базы данных украинских граждан попадают в руки рашистов при захвате административных зданий или с помощью коллаборантов-предателей», — рассказали в разведке.
По данным ГУР, большинство таких случаев фиксируют на временно захваченных территориях в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. Среди тех, кого похищают оккупанты — взрослые родственники (женщины и пожилые люди) и дети. Недавно украинской разведке стало известно, что россияне взяли в заложники нескольких детей еще одного украинского военного.
После похищения оккупанты могут связываться с защитниками Украины и требовать приехать на захваченные территории в обмен на безопасность родных:
«Каждый из этих случаев является свидетельством самых ужасных военных преступлений, совершаемых оккупантами на нашей земле. Все они будут должным образом расследованы. Виновные в их совершении понесут справедливое наказание».
В ГУР добавили, что не называют имена похищенных родственников и пострадавших военных из соображений безопасности, но ни один такой случай не остается без внимания государства.
Накануне генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что в Украине каждый день фиксируют 200−300 новых военных преступлений России.
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