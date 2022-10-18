Россияне подтянули в Луганскую область много техники и мобилизованных — Гайдай

18 октября, 21:39
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Сергей Гайдай (Фото:Сергей Гайдай/facebook)

Сергей Гайдай (Фото:Сергей Гайдай/facebook)

Российские оккупанты перекинули в Луганскую область много техники и мобилизованных. Также они взорвали несколько мостов, чтобы сделать невозможным быстрое контрнаступление ВСУ.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он также подчеркнул, что украинские артиллеристы имеют успехи на этом направлении.

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«Украинские артиллеристы в Луганской области четко попадают в составы и командные пункты оккупантов», — заявил Гайдай.

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По его словам, оккупанты танками, Градами и Смерчами расстреливают деоккупированные населенные пункты. Именно поэтому возвращаться туда гражданским опасно. Гайдай сообщил, что оккупанты продолжают привозить мобилизованных россиян в регион, также перебрасывают много вражеской техники.

«Из больниц и учебных заведений Луганской области россияне вывозят оборудование и оргтехнику», — добавил глава области.

16 октября Гайдай заявил, что российские захватчики пытаются сдержать продвижение ВСУ в Луганской области. Они минируют дороги в направлении Сватово и Кременной.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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