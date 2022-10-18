Россияне подтянули в Луганскую область много техники и мобилизованных — Гайдай 18 октября, 21:39 Сергей Гайдай (Фото:Сергей Гайдай/facebook)

Российские оккупанты перекинули в Луганскую область много техники и мобилизованных. Также они взорвали несколько мостов, чтобы сделать невозможным быстрое контрнаступление ВСУ.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он также подчеркнул, что украинские артиллеристы имеют успехи на этом направлении.

«Украинские артиллеристы в Луганской области четко попадают в составы и командные пункты оккупантов», — заявил Гайдай.

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По его словам, оккупанты танками, Градами и Смерчами расстреливают деоккупированные населенные пункты. Именно поэтому возвращаться туда гражданским опасно. Гайдай сообщил, что оккупанты продолжают привозить мобилизованных россиян в регион, также перебрасывают много вражеской техники.

«Из больниц и учебных заведений Луганской области россияне вывозят оборудование и оргтехнику», — добавил глава области.

16 октября Гайдай заявил, что российские захватчики пытаются сдержать продвижение ВСУ в Луганской области. Они минируют дороги в направлении Сватово и Кременной.