Враг подтягивает резервы к Покровску, ищет возможности прорыва нашей обороны — Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершил рабочую поездку на Покровское направление (Фото: Главнокомандующий ВС Украины / Facebook)
В районе агломерации Покровск-Мирноград продолжается изнурительное противостояние, ежедневно здесь фиксируется около полусотни боевых столкновений. Российские оккупанты пытаются наращивать давление.
Об этом в понедельник, 19 января, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, который совершил рабочую поездку на Покровское направление.
По его словам, оперативная ситуация на этом направлении остается сложной, враг подтягивает резервы к Покровску, ищет возможности прорыва украинской обороны как путем спорадических массированных штурмов, так и через скрытое продвижение малыми пехотными группами.
«В таких условиях организация обороны требует полной осведомленности, гибких решений и точного расчета. Особое внимание уделили сохранению жизни личного состава и поддержанию боевых возможностей подразделений», — подчеркнул он в своей публикации в Facebook.
Сырский сообщил, что определил приоритетные задачи для командиров органов управления и подразделений, которые держат оборону на этом направлении. Основной акцент — повышение устойчивости обороны, непрерывность обеспечения, эффективность ударов и слаженное взаимодействие между всеми уровнями управления.
«Отдал необходимые распоряжения для усиления поддержки наших воинов, в частности беспилотной составляющей», — добавил Александр Сырский.
Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что украинские защитники держат строй и не позволяют захватчикам реализовать планы по прорыву к западным рубежам Донецкой области.
8 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что Силы обороны контролируют северную часть Покровска и останавливают россиян в Мирнограде.
12 января в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск (ДШВ) рассказали, что российские войска активизировали попытки просочиться с помощью штурмовых групп в северную часть Покровска, что выше железной дороги.
16 января в ДШВ сообщили, что вокруг Мирнограда российские войска собрали более десяти подразделений, чтобы блокировать украинскую логистику со всех направлений и окружить украинские подразделения.
Аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете за 17 января сообщали, что Силы обороны Украины продвинулись возле Покровска и продолжают действовать в Мирнограде и в его окрестностях.