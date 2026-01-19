В районе агломерации Покровск-Мирноград продолжается изнурительное противостояние, ежедневно здесь фиксируется около полусотни боевых столкновений. Российские оккупанты пытаются наращивать давление.

Об этом в понедельник, 19 января, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, который совершил рабочую поездку на Покровское направление.

По его словам, оперативная ситуация на этом направлении остается сложной, враг подтягивает резервы к Покровску, ищет возможности прорыва украинской обороны как путем спорадических массированных штурмов, так и через скрытое продвижение малыми пехотными группами.

Реклама

«В таких условиях организация обороны требует полной осведомленности, гибких решений и точного расчета. Особое внимание уделили сохранению жизни личного состава и поддержанию боевых возможностей подразделений», — подчеркнул он в своей публикации в Facebook.

Сырский сообщил, что определил приоритетные задачи для командиров органов управления и подразделений, которые держат оборону на этом направлении. Основной акцент — повышение устойчивости обороны, непрерывность обеспечения, эффективность ударов и слаженное взаимодействие между всеми уровнями управления.

«Отдал необходимые распоряжения для усиления поддержки наших воинов, в частности беспилотной составляющей», — добавил Александр Сырский.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что украинские защитники держат строй и не позволяют захватчикам реализовать планы по прорыву к западным рубежам Донецкой области.

8 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что Силы обороны контролируют северную часть Покровска и останавливают россиян в Мирнограде.

12 января в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск (ДШВ) рассказали, что российские войска активизировали попытки просочиться с помощью штурмовых групп в северную часть Покровска, что выше железной дороги.

16 января в ДШВ сообщили, что вокруг Мирнограда российские войска собрали более десяти подразделений, чтобы блокировать украинскую логистику со всех направлений и окружить украинские подразделения.

Аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете за 17 января сообщали, что Силы обороны Украины продвинулись возле Покровска и продолжают действовать в Мирнограде и в его окрестностях.

