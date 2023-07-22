Параноидальные настроения. Оккупанты подозревают работников Крымского моста в содействии организации взрывов — ЦНС 22 июля, 11:24 Крымский мост (Фото:REUTERS/Stringer)

Во временно оккупированном Крыму распространяются параноидальные настроения среди российских оккупантов, поскольку они подозревают, что к организации взрывов на Крымском мосту могут быть причастны его работники.

Об этом сообщил Центр Нацсопротивления (ЦНС).

По данным ЦНС, после ряда взрывов на незаконно построенном Керченском мосту оккупанты усилили проверку всех критических объектов на полуострове.

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Сообщается, что всех работников таких объектов вызывают на допрос и проверяют телефоны.

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Кроме того, оккупанты «настоятельно рекомендуют» работникам доносить на тех, кого те считают не лояльными к оккупационной власти РФ.

В субботу, 22 июля на Крымском мосту в очередной раз перекрыли движение автотранспорта. Это произошло после нескольких взрывов на оккупированном полуострове.

20 июля сообщалось. что незаконно построенный Крымский мост был закрыт. Также какое-то время не работала паромная переправа.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост является целью для украинских военнослужащих. По его словам, мост должен быть нейтрализован, поскольку оккупанты используют его для войны.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.