Используют как прикрытие. Россияне почти не обслуживают гражданских в больницах на оккупированных территориях — ЦНС 9 августа, 14:11 Россияне почти не обслуживают гражданских в больницах на оккупированных территориях (Фото:ЦНС)

В больницах на временно оккупированных территориях практически не предоставляются услуги гражданскому населению. Россияне обслуживают лишь ограниченное количество жителей, чтобы использовать их как прикрытие.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

По данным ЦНС, оккупанты используют учреждения здравоохранения на временно захваченных территориях юга Украины для оказания медицинской помощи раненым военнослужащим оккупационных войск.

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Сообщается, что раненые оккупанты находятся преимущественно в центральных районных больницах до полного или частичного выздоровления, после чего их переводят в медицинские учреждения в оккупированном Крыму, или на территорию РФ.

29 июля ЦНС сообщил, что на части временно оккупированной Херсонской области российские военные расширяют свою агентурную сеть и привлекают в свои ряды лояльных к ним граждан, которые должны доносить и информировать о проукраински настроенных гражданах или тех, кто помогает Силам обороны Украины.

