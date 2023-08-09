Используют как прикрытие. Россияне почти не обслуживают гражданских в больницах на оккупированных территориях — ЦНС

9 августа, 14:11
Поделиться:
Россияне почти не обслуживают гражданских в больницах на оккупированных территориях (Фото:ЦНС)

Россияне почти не обслуживают гражданских в больницах на оккупированных территориях (Фото:ЦНС)

В больницах на временно оккупированных территориях практически не предоставляются услуги гражданскому населению. Россияне обслуживают лишь ограниченное количество жителей, чтобы использовать их как прикрытие.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

По данным ЦНС, оккупанты используют учреждения здравоохранения на временно захваченных территориях юга Украины для оказания медицинской помощи раненым военнослужащим оккупационных войск.

Видео дня

Сообщается, что раненые оккупанты находятся преимущественно в центральных районных больницах до полного или частичного выздоровления, после чего их переводят в медицинские учреждения в оккупированном Крыму, или на территорию РФ.

29 июля ЦНС сообщил, что на части временно оккупированной Херсонской области российские военные расширяют свою агентурную сеть и привлекают в свои ряды лояльных к ним граждан, которые должны доносить и информировать о проукраински настроенных гражданах или тех, кто помогает Силам обороны Украины.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Больница Медицинское учреждение Война России против Украины Временно оккупированные территории

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X