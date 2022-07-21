Ким рассказал, сколько оккупанты платят николаевским коллаборантам
Как рассказл Виталий Ким, РФ платит коллаборантам за корректировку ударов и другие разведданные (Фото:Скриншот видео Новини. LIVE)
Российские оккупанты продолжают подкупать коллаборантов для корректировки ракетных ударов по Николаевской области.
Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил глава ОВА Виталий Ким.
По его словам, за свои «услуги» такие предатели получают от кремлевского режима не такие уж и большие деньги.
«По полторы тысячи гривен. Это бросают на карты за информацию, полезную для оккупантов. Какую угодно, которую они (российские захватчики) посчитают полезной для себя», — рассказал Ким.
В свою очередь власти Николаевской обалсти также объявили награду за информацию о вражеских корректировщиках.
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