Ким рассказал, сколько оккупанты платят николаевским коллаборантам

21 июля, 13:04
Как рассказл Виталий Ким, РФ платит коллаборантам за корректировку ударов и другие разведданные (Фото:Скриншот видео Новини. LIVE)

Как рассказл Виталий Ким, РФ платит коллаборантам за корректировку ударов и другие разведданные (Фото:Скриншот видео Новини. LIVE)

Российские оккупанты продолжают подкупать коллаборантов для корректировки ракетных ударов по Николаевской области.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил глава ОВА Виталий Ким.

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По его словам, за свои «услуги» такие предатели получают от кремлевского режима не такие уж и большие деньги.

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«По полторы тысячи гривен. Это бросают на карты за информацию, полезную для оккупантов. Какую угодно, которую они (российские захватчики) посчитают полезной для себя», — рассказал Ким.

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В свою очередь власти Николаевской обалсти также объявили награду за информацию о вражеских корректировщиках.

Инфографика: НВ
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Николаев Российская агрессия Ракетные удары Коллаборант Война России против Украины Виталий Ким

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