Россияне планируют завозить на оккупированный Донбасс строителей из Северной Кореи — ЦНС

17 сентября, 18:34
Поделиться:
Ким Чен Ын и Путин (Фото:Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

Ким Чен Ын и Путин (Фото:Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

Российские оккупанты планируют завозить на временно захваченные районы Донецкой и Луганской областей строителей из КНДР.

Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.

«По результатам встречи диктаторов Владимира Путина и Ким Чен Ына 13 сентября в Амурской области РФ был подписан ряд договоренностей, касающихся ВОТ Украины», — говорится в сообщении.

Видео дня

По данным центра, кремлевский диктатор уговорил коллегу из Пхеньяна открыть свои «дипломатические представительства в Донецке и Луганске».

«Главная задача этих псевдодипломатических учреждений не усиление экономического взаимодействия или содействия туризму (потому что этих вещей не существует в КНДР), а содействие ввозу на ВОТ рабочих и привлечению северокорейских граждан к выполнению строительных работ в этих регионах», — добавили в пресс-службе.

Читайте также:

Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst) Переговоры о предоставлении России оружия из КНДР для убийств украинцев продолжают продвигаться — Салливан

Такие действия Кремля свидетельствуют об отсутствии достаточного количества рабочих с территории самой России или трудовых мигрантов из Центральной Азии, которых оккупанты могли бы отправить на Донбасс для строительства фортификация для оккупационных войск и для строительства для оккупационных администраций, говорится в сообщении.

ЦНС отметил, что весной и летом этого года были зафиксированы попытки оккупантов вербовать трудовых мигрантов в российскую армию.

Глава КНДР Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде 13 сентября. Во Владивостоке он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным и пожелал ему «победы» в войне.

Визит Ким Чен Ына в Россию состоялся на фоне сообщений западных СМИ о готовности КНДР передать России оружие и боеприпасы для ее войны против Украины. В Кремле, конечно же, заявили, что Россия не подписывала военных соглашений с КНДР.

По данным украинской разведки, КНДР еще полтора месяца назад начала поставлять РФ боеприпасы.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Донбасс Российская агрессия КНДР Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X