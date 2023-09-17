Россияне планируют завозить на оккупированный Донбасс строителей из Северной Кореи — ЦНС 17 сентября, 18:34 Ким Чен Ын и Путин (Фото:Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

Российские оккупанты планируют завозить на временно захваченные районы Донецкой и Луганской областей строителей из КНДР.

Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.

«По результатам встречи диктаторов Владимира Путина и Ким Чен Ына 13 сентября в Амурской области РФ был подписан ряд договоренностей, касающихся ВОТ Украины», — говорится в сообщении.

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По данным центра, кремлевский диктатор уговорил коллегу из Пхеньяна открыть свои «дипломатические представительства в Донецке и Луганске».

«Главная задача этих псевдодипломатических учреждений не усиление экономического взаимодействия или содействия туризму (потому что этих вещей не существует в КНДР), а содействие ввозу на ВОТ рабочих и привлечению северокорейских граждан к выполнению строительных работ в этих регионах», — добавили в пресс-службе.

Такие действия Кремля свидетельствуют об отсутствии достаточного количества рабочих с территории самой России или трудовых мигрантов из Центральной Азии, которых оккупанты могли бы отправить на Донбасс для строительства фортификация для оккупационных войск и для строительства для оккупационных администраций, говорится в сообщении.

ЦНС отметил, что весной и летом этого года были зафиксированы попытки оккупантов вербовать трудовых мигрантов в российскую армию.

Глава КНДР Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде 13 сентября. Во Владивостоке он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным и пожелал ему «победы» в войне.

Визит Ким Чен Ына в Россию состоялся на фоне сообщений западных СМИ о готовности КНДР передать России оружие и боеприпасы для ее войны против Украины. В Кремле, конечно же, заявили, что Россия не подписывала военных соглашений с КНДР.

По данным украинской разведки, КНДР еще полтора месяца назад начала поставлять РФ боеприпасы.