Россияне хотят увеличить количество силовиков на временно оккупированных территориях — Центр нацсопротивления 10 декабря, 16:34 Россияне планируют увеличить репрессивный аппарат на временно оккупированных территориях (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Российские оккупанты планируют увеличить на 44 тысячи количество сотрудников Следственного комитета на временно оккупированных территориях.

Об этом идет речь на сайте Центра национального сопротивления.

Как говорится, россияне объясняют такое решение захватом новых территорий. Однако фактически речь идет об организации и легитимизации репрессивной машины.

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Также в Нацсопротивлении добавляют, что ранее оккупанты анонсировали создание так называемых судов, которые будут выносить приговоры украинцам на оккупированных территориях. Так, планируется создать полный цикл репрессий, расследовать дела и выносить юридически ничтожные приговоры и в дальнейшем заключать украинцев в тюрьмы на территории РФ.

Ранее сообщалось, что Россия ужесточает контрдиверсионные меры на временно оккупированных территориях Украины. В частности, особое внимание уделяется Крыму. Там российские спецслужбы получили задачу выявить подпольные сети украинцев.