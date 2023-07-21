Россияне на оккупированных территориях создадут «информагентство», где будут работать завербованные иностранные корреспонденты — ЦНС 21 июля, 11:50 Донецкая область (Фото:Донецкая ОВА)

Кремль планирует создать новое «информационное агентство» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, где будут работать завербованные иностранные сотрудники ФСБ.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления (ЦНС).

Завербованных сотрудников из других стран Россия планирует объединить в «единое информационное агентство».

При этом такая инициатива подается как «частная» и отмечается, якобы идею предложила французская журналистка Кристель Неан, которая активно поддерживает российскую агрессию и оккупацию.

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Неан с 2016 года живет во временно оккупированном Донецке и годами сотрудничает с так называемым «Министерством госбезопасности ДНР», позиционируя себя как «независимый военный корреспондент».

ЦНС отмечает, что финансировать будущее «агентство» Неан предлагает в рамках программы «мастерская новых медиа», которая действует при российском диктаторе Владимире Путине.

«То есть, фактически «независимая журналистка» предлагает создать за деньги диктатора «агентство независимых международных журналистов», — говорится в заметке.

Сообщается, что руководит подобными «медиа» Кремль, а большинство сотрудников — россияне.

Однако страна-агрессор привлекает к распространению пропаганды и иностранных «агентов влияния».

ЦНС отмечает, что обычно такие «агенты» распространяют теории заговора, поддерживают радикальные течения и врут о «счастливой жизни» на временно оккупированных Россией территориях.

6 июля ЦНС сообщал, что российские оккупанты усилили пропаганду на временно оккупированной территории Херсонской области для того, чтобы увеличить лояльность гражданского населения к оккупационной администрации.

17 июня Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в коллаборационной деятельности политтехнологу Александру Малькевичу. Он открыл прокремлевскую телерадиокомпанию на временно оккупированной части Херсонщины.