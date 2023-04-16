Минобороны РФ дало указание мобилизовать коллаборантов на оккупированных территориях — Центр нацсопротивления 16 апреля, 08:30 Российский военный (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Министерство обороны РФ дало указание так называемым районным администрациям на временно оккупированных территориях Украины передать списки владельцев российских паспортов местным «военкоматов».

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что это необходимо сделать до вторника, 18 апреля.

В центре отмечают, что списки необходимо подать в электронном формате, а также собрать копии документов всех работников оккупационных администраций и передать местным так называемым « военкоматов».

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При этом, напоминают в ЦНС, только на оккупированных территориях Донбасса оккупанты создали 23 своих «военнокомата».

Также русские военные придумали способ, как раздавать повестки жителям временно оккупированных территорий. Местные жители могут подвергнуться закону РФ о едином реестре военнообязанных, предусматривающем введение электронных повесток.