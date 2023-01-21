Больницы переполнены ранеными. Оккупанты переоборудовают детсады под полевые госпитали — Генштаб
Россияне переоборудовают детсады на оккупированных территориях под полевые госпитали (Фото:ГУР)
Из-за больших потерь российские войска на оккупированных территориях Херсонской области переоборудовают детские сады под полевые госпитали.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Отмечается, что противник ежедневно несет потери в развязанной им войне.
Из-за того, что медицинские учреждения временно захваченных населенных пунктов Херсонской области уже переполнены оккупанты оборудуют детские садики под полевые госпитали.
Также, в центральной больнице населенного пункта Нижние Сирогозы заменены все врачи — там теперь лечат только личный состав российских оккупационных войск.
Подобная ситуация сложилась и в Каланчаке, где местных врачей уволили, а на их место привезли медицинский персонал из Крыма. Приходить в больницу местным жителям запрещено.
Также известно, что только в хирургическом отделении городской больницы Старобельска Луганской области находятся на лечении более 300 раненых оккупантов.