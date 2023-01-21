Больницы переполнены ранеными. Оккупанты переоборудовают детсады под полевые госпитали — Генштаб 21 января, 08:45 Россияне переоборудовают детсады на оккупированных территориях под полевые госпитали (Фото:ГУР)

Из-за больших потерь российские войска на оккупированных территориях Херсонской области переоборудовают детские сады под полевые госпитали.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что противник ежедневно несет потери в развязанной им войне.



Из-за того, что медицинские учреждения временно захваченных населенных пунктов Херсонской области уже переполнены оккупанты оборудуют детские садики под полевые госпитали.

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Также, в центральной больнице населенного пункта Нижние Сирогозы заменены все врачи — там теперь лечат только личный состав российских оккупационных войск.

Подобная ситуация сложилась и в Каланчаке, где местных врачей уволили, а на их место привезли медицинский персонал из Крыма. Приходить в больницу местным жителям запрещено.

Также известно, что только в хирургическом отделении городской больницы Старобельска Луганской области находятся на лечении более 300 раненых оккупантов.