Россия переместила ракетные войска в приграничье. Генштаб назвал области в зоне повышенной опасности 15 июня, 13:31 Алексей Громов (Фото:АрмияInform)

Россия переместила в Брянскую область дивизион берегового ракетного комплекса Бал. Из-за этого возрастает угроза нанесения ударов ракетами Х-35, которые достигают Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу Military Media Center.

Проте він додав, що після тривалих ракетних ударів сили ППО стають тільки міцнішими, у тому числі і за рахунок постачання сучасного озброєння та військової техніки, що надаються партнерами.

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Раніше повідомлялося, що на озброєнні комплексу Бал стоять ракети Х-35/35У, яким після модернізації 2021 року збільшили дальність із 260 до 500 км.



Речник повітряних сил Юрій Ігнат заявляв, що ракети Х-35 летять на великій швидкості, через що на них «важко реагувати».

Складність полягає у тому, що зенітним комплексам важко перехоплювати ракети, які летять понад 3,5 тис. км/год.