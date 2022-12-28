Из-за страха оккупанты передвигаются по Бердянску в гражданской одежде — ЦНС 28 декабря, 05:09 Оккупанты обустроили военный госпиталь на базе отдыха в Бердянске (Фото:Facebook/ Yakov Noskov)

Российским военным в оккупированном Бердянске разрешили передвигаться по городу в гражданской одежде. Причиной стали недавние убийства трех мобилизованных солдат в городе.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.



«Оккупантам, дислоцирующимся во временно оккупированном Бердянске, разрешили передвигаться в гражданской одежде, чтобы лишний раз не подвергать личный состав опасности. Причиной недавних убийств трех мобилизованных солдат в городе. Теперь они ( Убитые - ред.) официально считаются пропавшими без вести, чтобы не сеять панические настроения среди личного состава», — говорится в сообщении.

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В ЦНС отметили, что оккупантам разрешили переодеваться в гражданское еще и потому, что местные жители активно их отслеживают и передают ВСУ информацию о них.