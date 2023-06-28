Оккупанты передали под «предварительную опеку» более тысячи украинских детей — росСМИ 28 июня, 18:28 Под «предварительную опеку» РФ было передано 1184 ребенка из Украины (Фото:REUTERS / Алексей Павлишак)

Россияне передали под «предварительную опеку» более тысячи детей из Украины, пишет российский ресурс Важные истории со ссылкой на отчет о деятельности правительства Ростовской области за 2022 год.

Важные истории пишут, что в документе говорится, что под «предварительную опеку» было передано 1184 ребенка, прибывших «без законных представителей с территорий Донбасса и Украины».

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«Из этой формулировки неясно, какой статус у этих детей. Это могут быть дети-сироты, которые жили в детдомах на оккупированных территориях или потеряли родителей во время боевых действий», — говорится в материале.

По данным СМИ, это втрое больше, чем публично заявляли представители российских властей. Сообщается, что в конце 2022 «детский омбудсмен» Мария Львова-Белова заявила, что в российские семьи устроены 380 детей, вывезенных из Украины. С тех пор чиновник продолжала называть такое число.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина, которого подозревают в совершении военных преступлений в Украине. Путина обвиняют в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины на территорию России с 24 февраля 2022 года.

Украина также расследует роль Беларуси в депортации украинских детей, которых Россия принудительно вывозила с оккупированных территорий.

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.